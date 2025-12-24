 Servizi sanitari a Lipari e Taormina, il Papardo rinnova la convenzione fino a giugno

Redazione

Servizi sanitari a Lipari e Taormina, il Papardo rinnova la convenzione fino a giugno

mercoledì 24 Dicembre 2025 - 07:49

Nonostante "le carenze d'organico", l'Azienda comunica che sarannno assicurati alcuni turni nelle Eolie, al Ccpm e per il Piemonte di Messina

Di recente c’era stato l’appello del deputato regionale Antonio De Luca (M5S): “Servizi sanitari a rischio nelle Eolie. Va rinnovata subito la convenzione con il Papardo di Messina”. E ora arriva la conferma dallo stesso Papardo: “La direzione strategica dell’Azienda precisa che, nonostante la carenza negli organici e pur dovendo comunque garantire prioritariamente i servizi essenziali del Papardo, con grande spirito di sacrificio e collaborazione, viene incontro alle esigenze dell’Asp e Ircss. Il tutto assicurando la copertura di alcuni turni di anestesisti per la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, di cardiologi e anestesisti per le Isole Eolie, dirigenti medici dell’area di emergenza per il Pronto soccorso dell’ospedale di Lipari e per il Pronto soccorso dell’Azienda Irccs Piemonte”.
Il direttore sanitario, dr. Paolo Cardia dichiara che “ha incontrato, a tal fine, i professionisti aziendali interessati. E, nonostante le difficoltà, ha concordato una soluzione positiva alle criticità rilevate, ottenendo la disponibilità degli stessi fino al mese di giugno. Dopo il quale non seguiranno ulteriori proroghe”.

Quindi vanno trovate soluzioni strutturali.

