A Messina la prima tappa di “Obiettivo3 Sport Lab” fondato da Alex Zanardi

Dal 3 al 6 settembre si punta a individuare, formare e lanciare i giovani talenti nel mondo dello sport paralimpico

MESSINA – Obiettivo3 presenta “Sport Lab” il nuovo progetto che punta a individuare, formare e lanciare giovani talenti nel mondo dello sport paralimpico. Obiettivo3 è il progetto fondato nel 2017 da Alex Zanardi per avviare e sostenere le persone con disabilità desiderose di intraprendere un’attività sportiva. In questi anni ha reclutato oltre 180 atleti paralimpici, cercando di rispondere alle necessità di ciascuno, da chi ha trovato nello sport un’occasione di riscatto a chi si è fatto strada ai livelli più alti dal punto di vista agonistico. Un percorso che ha permesso allo staff di Obiettivo3 di collaborare a stretto contatto con il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni e tutti i soggetti più importanti che lavorano per lo sviluppo della pratica sportiva per persone diversamente abili.

La nascita e la mission di “Obiettivo3 Sport Lab”

È proprio grazie a questa lunga esperienza che è nato “Obiettivo3 Sport Lab”. La sua missione è quella di affiancare alla promozione dell’attività sportiva la ricerca di nuovi talenti capaci di iniziare un percorso specifico e professionale in ambito agonistico. Una vera e propria scuola che sostiene e forma potenziali atleti paralimpici. In che modo?

Gli atleti saranno selezionati dalle diverse candidature ricevute da Obiettivo3 e dalle segnalazioni delle Federazioni con cui il progetto collabora per le attività di scouting. Il mirino è ovviamente puntato su giovani d’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Lo staff valuterà le esigenze di ciascuno degli atleti e quindi provvederà alle convocazioni per i vari campus formativi. Ogni campus, della durata di almeno tre giorni, consentirà ai partecipanti di svolgere allenamenti condivisi, incontri, webinar e masterclass organizzati in strutture sportive accessibili e dotate di impianti e di foresteria per ospitare gli atleti.

I campus consentiranno ai tecnici di Obiettivo3 di fare una prima valutazione degli atleti per poter individuare chi possiede le caratteristiche necessarie per essere sostenuto nel proprio percorso. Passione, determinazione, talento, ma anche condivisione di valori: saranno questi i criteri di selezione principali che saranno adottati. Gli atleti scelti cominceranno un percorso formativo durante il quale saranno seguiti costantemente da uno staff di professionisti (dall’allenatore al mental coach, dal preparatore atletico al nutrizionista) e saranno dotati degli ausili necessari per intraprendere al meglio la disciplina scelta. Obiettivo3, per il momento, si concentrerà su tre discipline diverse (paraciclismo, paratriathlon e tiro con l’arco) ma il ventaglio potrà essere allargato grazie alle collaborazioni con altre federazioni e società sportive. La missione è quella di individuare più giovani talenti possibili che ambiscano a rappresentare l’Italia nelle più importanti manifestazioni internazionali.

Messina terreno di avvio del progetto

La prima fase del progetto “Obiettivo3 Sport Lab” sarà biennale. Per la stagione 2026/27 sono in calendario tre campus formativi, uno al sud, uno al centro e l’altro al nord Italia. Si comincia dal campus di Messina in programma dal 3 al 6 settembre. Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, gli impianti sportivi universitari della città siciliana ospiteranno circa 30 persone diversamente abili del territorio regionale. I partecipanti selezionati potranno provare e approfondire ben quattro discipline: paraciclismo, paratriathlon, tiro con l’arco e tennistavolo.

«Accogliamo con grande entusiasmo l’iniziativa “Obiettivo3 Sport Lab” e la partnership con Obiettivo3 e l’Università di Messina», ha dichiarato il Direttore Generale dell’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, Maurizio Lanza. «Questo progetto rientra a pieno titolo nel ventaglio delle attività centrali del nostro Istituto. Con grande impegno da parte di tutti i nostri operatori ci adoperiamo ogni giorno a sostegno dei nostri pazienti, che attraverso i percorsi di riabilitazione hanno la concreta possibilità di trasformare il proprio percorso in una carriera da atleti paralimpici. Lo sport rappresenta per loro uno strumento fondamentale di rinascita e riscatto».

Sarà un percorso di formazione strutturato grazie a un sistema capillare di monitoraggio e controllo della preparazione anche a distanza. Tecnici di disciplina e coach dedicati, oltre ad alcuni esperti atleti paralimpici, saranno a disposizione affinché questa esperienza possa rappresentare per i ragazzi una concreta opportunità di ripartenza attraverso lo sport e un trampolino di lancio verso obiettivi sportivi ambiziosi.

«Questo progetto rappresenta da sempre il nostro più grande sogno nel cassetto», le parole di Barbara Manni, responsabile della comunicazione di Obiettivo3. «Vogliamo guidare questi giovani talenti passo dopo passo, accompagnandoli verso i loro traguardi sportivi e personali, vogliamo garantire continuità, presenza e sostegno concreto nel tempo a tutti coloro che dimostreranno una reale motivazione e la voglia di mettersi in gioco».

“Obiettivo3 Sport Lab” è sostenuto da Bwm Specialmente e dal Gruppo Allianz che nel 2026 ha premiato Obiettivo3 nell’ambito della seconda edizione del MoveNow Impact Program 2026, un progetto di sostegno dall’alta valenza sociale che promuove inclusione e cambiamento concreto nelle comunità locali.