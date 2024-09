Due giorni di Inps dedicati alla formazione di settore aperti anche ai patronati. Coinvolti funzionari tedeschi

MESSINA – Si terranno tra il 23 e 24 settembre a Messina le giornate internazionali di informazione previdenziale, l’iniziativa dell’Inps mira a fornire consulenze integrate in tema previdenziale.

La Direzione Provinciale INPS di Messina, affidata a Gaetano Minutoli, è stata individuata insieme ad altre 7 sedi in Italia come destinataria del progetto.

L’Istituto organizza questi incontri in collaborazione con le Istituzioni tedesche (DRV – Deutsche Rentenversicherung), austriache (PV – Pensionsversicherung) e svizzere (UCC – Ufficio Centrale di Compensazione).

Per la città di Messina saranno presenti, il 23 settembre 2024 dalle 9 alle 16.40, nella Direzione provinciale di via Armeria 1, due funzionari delle istituzioni tedesche – DVR Schwaben e due funzionari INPS, che forniranno agli utenti interessati una consulenza integrata sui requisiti richiesti per il conseguimento delle prestazioni.

Tale rete di collaborazione si estende anche ai patronati che il 24 settembre dalle 9 alle 11 parteciperanno ad una sessione formativa/informativa dedicata.

L’iniziativa crea le basi per la formazione di una rete di rapporti e di collaborazione diretta tra i funzionari INPS di Messina e le Istituzioni estere coinvolte, per risolvere in tempi più rapidi le criticità nella gestione delle pratiche di pensione e supporta anche i patronati del territorio nelle problematiche relative a posizioni assicurative estere.