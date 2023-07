A Messina non c'è solo il crocierismo. Il 38% di pernottamenti in più nell'ultimo anno VIDEO - Tempostretto

La città è ancora poco accessibile per i turisti con disabilità, Basile: "Via le barriere architettoniche, ma serve anche buonsenso da parte dei cittadini"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – 12.056 turisti in più sono arrivati a Messina nel 2022 e 35.635 hanno pernottato nelle strutture ricettive della città. Questi sono i dati del report presentato questa mattina dal sindaco Federico Basile e dall’assessore al Turismo Enzo Caruso (leggi qui). I numeri sono stati paragonati a quelli dell’anno precedente alla pandemia, ovvero il 2019, e la crescita è quasi raddoppiata.

Ecco, in video, le considerazioni del sindaco Basile su quello che c’è ancora da fare, anche in sinergia con i privati e le associazioni di categoria, per far diventare Messina davvero una città turistica.