Meteo Messina: nel weekend tempo più soleggiato e temperature in aumento

Atteso anche un aumento delle temperature massime

Come ampiamente annunciato da svariati giorni, la discesa di una goccia fredda dalla Francia fino al Canale di Sicilia ha riportato le piogge in Sicilia. Le precipitazioni stavolta hanno interessato pure le aree duramente colpite dalla siccità, con apporti di oltre 40/50 litri di pioggia per metro quadrato. Certo, non risolveranno il problema della siccità, ma quantomeno hanno dato una boccata d’ossigeno a piante e terreni, arsi dalla siccità.

Dopo le piogge e i temporali delle ultime ore nel weekend il tempo andrà rapidamente a migliorare, grazie all’allontanamento della goccia fredda in direzione della Grecia. Va però detto che in quota rimarranno attive infiltrazioni di aria più fresca, pronte a determinare dell’instabilità sui monti dell’entroterra, durante le ore pomeridiane, con la formazione dei consueti temporali di calore. Le correnti in quota da N-NW spingeranno i fenomeni, pronti a svilupparsi sull’Etna e sull’area dei Nebrodi, verso le coste della Sicilia meridionale, lasciando a secco il messinese. Da segnalare pure l’aumento delle temperature massime, che domenica potranno raggiungere valori di oltre +23°C +24°C.

Sabato 11 maggio 2024

Ci aspetta una giornata caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso lungo lo Stretto di Messina e poco nuvoloso sugli altri settori. Fra la tarda mattinata e le ore centrali del giorno dei cumuli di medie dimensioni si formeranno fra l’Etna e i Peloritani, assumendo un notevole sviluppo. In serata prevarrà un cielo poco nuvoloso un po’ d’ovunque. Le temperature massime subiranno un aumento, con valori pronti a toccare punte di +22°C. Venti deboli a regime di brezza e mari da poco mossi a quasi calmi in serata.

Domenica 12 maggio 2024

Giornata soleggiata con un cielo poco nuvoloso su tutti i settori, eccetto qualche nube cumuliforme in formazione sui rilievi dell’entroterra. Il clima, complice il maggiore soleggiamento, diverrà più tiepido, con temperature massime pronte a raggiungere i +24°C. La ventilazione soffierà molto debole, a regime di brezza sulle coste. Di conseguenza i mari si renderanno tutti quasi calmi.