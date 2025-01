A Milazzo torna il “Carnevale del Mare”. Le prime anticipazioni

Divenuto ormai un appuntamento tradizionale, nella città di Milazzo torna il “Carnevale del Mare” con alcune novità

MILAZZO – La città del Capo si prepara al Carnevale 2025 che già lo scorso anno aveva registrato buoni risultati. L’ormai tradizionale “Carnevale del Mare” tornerà il 22 febbraio, il 2 e il 4 marzo per animare Milazzo con i classici carri ispirati alla tradizione marinara del mamertino.

L’esperta del sindaco, Lucia Scolaro, ha già anticipato alcuni dettagli del Carnevale milazzese, ad iniziare dal coinvolgimento di associazione, parrocchie e scuole. Prevista anche una premiazione dei migliori carri e quadri allegorici, con una giuria che valuterà le varie proposte. Il corteo carnevalesco attraverserà il porto, piazza della Repubblica e Vaccarella.

«Contiamo di regalare tre giornate di goliardia e di condivisione -ha dichiarato Scolaro- Quest’edizione si appresta ad essere più ampia e partecipata, a cominciare dal coinvolgimento della Consulta giovanile, le parrocchie, quasi tutte le scuole, gli istituti comprensivi e le associazioni comprese quelle sportive, il Muma, gli Svincolati, la banda Mascagni, l’associazione italiana persone down, le scuole di ballo. Ho trovato -ha concluso- un gruppo di lavoro che già dal primo tavolo tecnico è stato disponibile e aperto ad aiutare l’organizzazione capillare del carnevale, nella convinzione da me condivisa che questo è ciò che vogliono i milazzesi: delle giornate di sano divertimento in giro per la città».