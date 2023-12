A Milazzo torna “Sicily on tour”. Appuntamento con lo street food

Nuovo appuntamento dedicato allo street food, nella città del Capo che porterà a Piazza Caio Dullio il “Sicily in Tour”. Ecco le date e i dettagli

MILAZZO – Torna nella città del Capo l’appuntamento con lo street food, che già la scorsa estate aveva registrato numerosi consensi. Presso la Piazza Caio Dullio di Milazzo sarà ospitato lo “Street Food–Sicily on Tour” con quattro serate dedicate all’enogastronomia siciliana.

La manifestazione si svolgerà dal 14 al 17 dicembre e prevederà la presenza di 20 “casette del gusto”. Previsti anche spettacoli musicali, con un apposito palco allestito per l’occasione.

«È un piacere poter osservare la maestria di straordinari imprenditori –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– che rappresentano questa terra e che scelgono Milazzo attraverso l’organizzazione dello “Street Food–Sicily on Tour’ per diffondere la loro specialità. L’intrattenimento messo in piedi con questa cura, con il rispetto verso le tradizioni e il ruolo importante dell’enogastronomia come ribalta del turismo è da prendere da esempio».