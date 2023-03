A Milazzo una strada per Davide Salmeri, arriva l’ok dalla giunta

A Milazzo sarà intitolata una strada al giovane Davide Salmeri, in prossimità del trentesimo anniversario della sua prematura scomparsa

MILAZZO – La città del Capo presto avrà una strada intitolata al giovane Francesco Davide Salmeri, prematuramente scomparso il 15 maggio 1993 in un’incidente automobilistico in cui persero la vita anche la madre e la fidanzata del fratello.

A lanciare la proposta il consiglio comunale di Milazzo, con l’approvazione di una delibera con prima firmataria Santina Sgrò. Adesso arriva il via libera dalla giunta, che ha già attivato le procedure necessarie ad intitolare una strada o una piazza al giovane Davide Salmeri.

Ricordato principalmente per la sua grande fede in Cristo, Davide Salmeri venne a mancare alla giovanissima età di 15 anni ma non è mai stato dimenticato dalla comunità milazzese che il prossimo 15 maggio lo ricorderà in occasione del trentesimo anniversario dalla sua scomparsa.

«Francesco Davide Salmeri -scrive il Comune di Milazzo in una nota- viene ricordato per le sue qualità morali e quale testimone di valori quotidianamente manifestati in episodi che, pur non avendo nulla di eclatante, o eroico, tuttavia nella loro semplicità e spontaneità attestano l’importanza dei gesti concreti di amore verso il prossimo».