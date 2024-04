Meteo Messina: l’1 maggio perturbazione africana e polvere dal Sahara

Arriveranno anche le piogge miste a polvere desertica, pronte a sporcare ogni cosa

METEO MESSINA – Come ampiamente previsto la scorsa settimana, dopo la lunga e insolita fase fredda che ha caratterizzato buona parte della terza decade di aprile, sull’area centrale del Mediterraneo si è verificato un nuovo, importante, cambio di circolazione, con il ritorno di masse d’aria più calde e secche dal Sahara. Da noi ciò si è tradotto nel ritorno dello scirocco chiaro, molto secco, accompagnato da tassi dell’umidità relativa davvero bassi, anche di soli 35 % in città, e punte di 15% sulla costa tirrenica. Nelle prossime orelo scirocco diverrà più umido e si accompagnerà ad un aumento della nuvolosità stratificata, causa la risalita dai deserti libici-algerini di una estesa “warm conveyor belt” (spiega anche le dinamiche di trasporto della polvere sahariana verso l’Europa), pronta a condizionare buona parte della giornata del 1 maggio. Stiamo parlando di un esteso corpo nuvoloso, composto da nuvole stratificate, che porterà con se anche della polvere desertica, pronta a depositarsi sulle nostre auto, balconi e terrazzi, con l’arrivo dei piovaschi attesi già dalla prossima notte.

Mercoledì 1 maggio 2024

Si aprirà al mattino con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, per nuvole alte e stratificate, a tratti anche parecchio compatte, capaci anche di originare qualche pioggia o breve rovescio, misto a polvere desertica. I fenomeni deboli saranno più probabili al primo mattino, mentre per gli scrosci di pioggia e qualche breve acquazzone il rischio sarà maggiore fra il tardo pomeriggio e la serata. Questa variabilità negativa si protrarrà fino al pomeriggio e alla serata, quando al suolo si assisterà ad una rotazione del vento, da scirocco a ponente, che segnerà la fine di questa fase sciroccale. Clima mite con massime giornaliere sopra i +21°C +22°C, minime sui +15°C. Mari da poco mossi a mossi.

Giovedì 2 maggio 2024

L’arrivo dei più freschi venti di ponente e maestrale contribuirà a pulire per bene i cieli, garantendo però un po’ di variabilità sull’area tirrenica e sullo Stretto, mentre sull’area ionica prevarranno ampi rasserenamenti. Fra il pomeriggio e la serata non è escluso il rischio di qualche breve e locale pioggia fra la costa tirrenica e il capoluogo. In tarda serata prevarrà un cielo poco nuvoloso un po’ ovunque. Temperature in lieve diminuzione, con massime sui +19°C +20°C e minime sui +14°C. Venti da moderati da tesi di maestrale, con il Tirreno mosso, poco mosso lo Stretto e lo Ionio.

Venerdì 3 maggio 2024

Giornata caratterizzata da un cielo poco nuvoloso e da un clima decisamente più temperato, grazie al soffio costante del maestrale. Qualche annuvolamento più pronunciato si potrà vedere sullo Stretto in mattinata, ma senza fenomeni. Le temperature massime di giorno non supereranno i +20°C, minime sui +14°C. Il Tirreno si presenterà ancora localmente mosso, poco mossi lo Stretto di Messina e lo Ionio.