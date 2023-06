"A Mili Marina una settimana senz'acqua" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore. Verifiche in corso da parte di Amam sui disagi nella zona sud della città

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scrivo da un villaggio della zona Sud – Mili Marina. Nella giornata del 24 giugno siamo stati a secco d’acqua. Stamattina abbiamo riempito un po’ d’acqua alla meglio, tra secchi e bottiglioni ma già scarseggia. Da circa una settimana viene ridotta al pomeriggio, ma ora, siamo completamente all’asciutto, e mi chiedo se sia giusto o normale una cosa del genere. A chi rivolgermi? Paghiamo le bollette dell’acqua profumatamente, per ridurci ogni santa estate in queste condizioni, con ammalati e/o disabili in casa. È possibile tutto ciò? Come funziona la cosa pubblica se le bollette le vuole pagate e non abbiamo neppure il diritto di avere l’acqua in casa?”.

Abbiamo segnalato il problema alla presidente dell’Amam, Loredana Bonasera, in relazione in particolare alla zona sud della città. E rimane il tema del necessario e urgentissimo rifacimento della rete idrica, con tredici progetti e un obiettivo nel 2026.