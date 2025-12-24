 A Natale torna anche a Messina il pranzo della Comunità di Sant'Egidio

mercoledì 24 Dicembre 2025 - 14:00

Appuntamento il 25 dicembre alle ore 13:00 alla chiesa di San Francesco all’Immacolata

MESSINA – Anche quest’anno torna a Messina il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio. Anziani, senza tetto, famiglie, stranieri, bambini e tanti amici si riuniranno come da tradizione per festeggiare insieme, senza escludere nessuno. L’appuntamento è il 25 dicembre alle 13 alla chiesa di San Francesco all’Immacolata. In tutta la Sicilia i pranzi di Natale saranno 28.

Lo scorso anno hanno partecipato al pranzo di Natale, a Messina, oltre 400 persone, servite da numerosi volontari provenienti dalla comunità. Insieme hanno festeggiato anziani, bambini, senza fissa dimora, famiglie in difficoltà e stranieri. E sono state più di quattromila le persone aiutate in Sicilia.

