A Nizza di Sicilia in 150 iscritti per la Rocca di Buticari

La corsa è giunta alla sua terza edizione e si correrà domani all'interno del Parco Suburbano Rocca di Buticari, su un percorso di 4 km con 220 metri di dislivello

NIZZA DI SICILIA – Con oltre 150 preiscritti, la Rocca di Buticari ha già toccato vette di partecipazione elevatissime, quasi inaspettate. La gara di Nizza di Sicilia, organizzata dallo Special Bikers Team di Caltanissetta e dall’Asd Bike Marino di Messina è alla sua terza edizione e la valenza quale seconda prova della Coppa Sicilia del cross-country olimpico, disciplina in mountain bike che poterà i ciclisti a gareggiare su sentieri sconnessi e sterrati. Nella passata edizione vinse Salvatore Lo Monaco nell’immagine in evidenza.

La sua partecipazione non è ancora confermata. Ma ai nastri di partenza ci sarà il vincitore della tappa recente, la prima della Coppa Sicilia, di Vittoria: Emanuele Spica (Rolling Bike) a confronto con Andrea Finocchiaro (Team Bike Siracusa-Noto), terzo nella prima prova e che conosce bene il percorso di Nizza di Sicilia avendo chiuso 5° lo scorso anno. Anche in campo femminile ci saranno prima e terza di Vittoria, rispettivamente la junior Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice) e Chiara Vitello (Racing Team Agrigento), ma anche la campionessa uscente Federica Occhipinti (Tame Race Mountain), in una gara dal pronostico incertissimo.

Percorso, programma e iscrizione della Rocca di Buticari

La gara di domenica si sviluppa tutto all’interno del Parco Suburbano Rocca di Buticari, su un percorso di circa 4 km per 220 metri di dislivello, con alcuni strappi e discese in single track che faranno sicuramente selezione. I concorrenti verranno suddivisi in due batterie: alle 9:30 la prima con donne e amatori dalla categoria Mtb, nella seconda alle 11:00 le restanti categorie, tra cui quelle assolute maschili. L’appuntamento è presso il campo di tiro a volo in contrada Agone.

L’iscrizione ha un costo di 20 euro per gli amatori e 5 euro per gli agonisti, più 3 euro di affitto per il trasponder, che potrà essere ritirato insieme al numero di gara già sabato dalle 17:00 alle 18:30 oppure domenica dalle 7:00 alle 8:00. Premiati a fine gara i primi 3 di ogni categoria.