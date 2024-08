Sollecitiamo l'intervento di risanamento da parte di Messina Servizi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Siamo in via Beppe Alfano a Pistunina. Sono mesi che c’è questa situazione e nessuno fa niente, vi sembra normale? Grazie”.

Per prima cosa non è affatto normale che si formi una discarica abusiva di rifiuti. Se poi, come afferma il lettore, sussiste da mesi l’indignazione sale ancora di più.