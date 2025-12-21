A Report il caso delle due cardiochirurgie pediatriche, “da Schifani nessun chiarimento”

La vicenda siciliana del Ccpm di Taormina e del Civico di Palermo al centro del programma Rai di Sifgfrido Ranucci. L'intervento di De Luca (M5S)

“Cardiochirurgia pediatrica: l’eccezione siciliana. In base al decreto ministeriale 70 del 2015, ci può essere una sola cardiochirurgia pediatrica ogni 4-6 milioni di abitanti. Alla Sicilia ne spetterebbe una ma ce ne sono due. Una all’ospedale Civico di Palermo, aperta nel 2023 e gestita in collaborazione con il Policlinico San Donato, che fa capo al potente Gruppo San Donato. E l’altra all’ospedale pubblico San Vincenzo di Taormina, gestita da 15 anni in convenzione con il Bambino Gesù, di proprietà del Vaticano. Resteranno tutte e due aperte? Cosa sta facendo la Regione per tutelare la salute dei piccoli pazienti cardiopatici? Abbiamo provato a chiederlo al presidente Schifani. Ce l’hanno impedito”. Così “Report”, il programma d’inchiestre di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci, annuncia su Instagram la puntata di stasera alle 20.30. Al centro il caso delle due cardiochirurgie e le incertezze sul Centro cardiologico pediatrico (Ccpm) del Mediterraneo di Taormina.

Niente risposte dunque dal presidente Schifani, protetto dalla sicurezza, a Report. E Antonio De Luca, capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Ars, ricostruisce davanti alle telecamere la vicenda. Non a caso di recente ha dichiarato: “Ecco i veri dati sulle cardiochirurgie pediatriche. A Taormina, nel 2025 quasi il doppio degli interventi rispetto a quelli dichiarati dalla Regione. Palermo in netto calo. Schifani riveda il piano”.

De Luca (M5S): “Ecco i dati reali su Taormina e Palermo”

De Luca ha contestato la delibera inviata dalla Regione: “A Taormina l’occupazione posti letto è del 97 per cento; a Palermo solo del 34. Inviati a Roma una marea di numeri sballati che favoriscono la struttura del capoluogo. Alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina i casi congeniti trattati chirurgicamente nel 2025 sono 105 e non 65, nel 2024 143 e non 103, nel 2023 149 e non 42. Il peso medio dei Drg (raggruppamenti omogenei di diagnosi) cardiochirurgici attribuiti a Palermo per gli anni 2024 e 2025 è nettamente più basso di quello indicato nel piano. Sono queste alcune delle macroscopiche incongruenze riscontrate dal M5S tra i reali dati acquisiti dal Movimento dall’Asp di Messina e il documento allegato dal governo regionale alla rete inviata a Roma”.

Faraoni: “Il Ccpm di Taormina non chiuderà il 31 dicembre”

Quanto alla puntata di stasera, in primo piano pure la vicenda del piccolo Christian: “Nell’estate del 2024 la cardiochirurgia pediatrica del Civico, gestita in collaborazione con il San Donato, è finita nella bufera, dopo l’uscita su Repubblica della lettera dei genitori del piccolo Christian, morto a sette anni, dopo ben tre interventi e due ricoveri. Un fatto che spinge la Regione Siciliana a inviare due ispettori all’ospedale civico”, spiega Report.

Un pasticcio politico

Quanto al Ccpm di Taormina, qual è la situazione attuale? L’assessora regionale Daniela Faraoni ha assicurato: “Il Centro non chiuderà il 31 dicembre”. Ma serve la proroga del ministero della Salute. L’a’assessora (fonte Giornale di Sicilia) ha comunicato che “prosegue il confronto sulla nuova rete ospedaliera con i ministeri della Salute e dell’Economia per acquisire i pareri sulla nuova Rete ospedaliera in Sicilia, nella quale è stato inserito il Centro”. In ogni caso, rimane un pasticcio politico che mette in costante ansia i familiari dei pazienti e gli operatori del Centro di cardiochirurgia pediatrica.

