A Roccalumera la solidarietà vale primo premio al concorso Piccolo Comune amico. VIDEO - Tempostretto

La soddisfazione del vicesindaco Miriam Asmundo che ha ritirato il riconoscimento a Roma

“Roccalumera dimostra che il rilancio dei territori passa per la riscoperta di un valore antico ma fondamentale, la solidarietà. Possiamo guardare avanti solo se non lasciamo indietro nessuno. Una verità eterna che vale a Roccalumera il premio speciale Amico del Consumatore”.

Con questa motivazione il comune di Roccalumera si è aggiudicato il primo posto in classifica del premio “Piccolo Comune Amico” per la categoria “Amico del Consumatore”. Al concorso nazionale, indetto dal Codacons, rivolto ai comuni con meno di 5mila abitanti, hanno partecipato centinaia di comuni. Tra essi solo 30, e precisamente 5 per ciascuna categoria prevista, hanno ricevuto l’ambito premio, consistente in un video promozionale, che sarà divulgato dai canali comunicativi e social di tutti i partner del progetto, per far conoscere in Italia e in tutto il mondo i comuni e le loro eccellenze. Ad essere apprezzati dalla giuria tecnica sono stati i progetti messi in campo dall’amministrazione comunale di Roccalumera durante e dopo la pandemia: il progetto Pmg, il progetto Pandora, il progetto telefonata amica, il progetto lotta alla povertà ed altre iniziative intraprese a tutela delle fasce più fragili della popolazione. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 6 luglio a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica, alla presenza di personaggi di spicco del mondo artistico, sociale ed istituzionale.

” Un premio che ci inorgoglisce – ha commentato il vicesindaco Miriam Asmundo – che vogliamo condividere con tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato ed il particolare con i nostri concittadini, che si sono sempre contraddistinti per il loro senso di responsabilità e di solidarietà”.

