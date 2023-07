A Rometta saraceni e bizantini si scontrano a suon di scacchi viventi

Divenuta ormai una tradizione, nel romettese questa domenica si terrà la partita a scacchi viventi tra la squadra dei saraceni e la squadra dei bizantini

ROMETTA – Non poteva mancare anche quest’anno, il tradizionale appuntamento con la partita a scacchi viventi proposta dal Comune di Rometta. L’evento, che si terrà alle 19.00 di domenica 23 luglio, sarà preceduto da una sfilata per le vie del paese e vedrà scontrarsi saraceni e bizantini in rievocazione dello storico scontro del 964 d.c.

L’appuntamento affonda le proprie radici nel bagaglio storico di Rometta, che durante le invasioni saracene si ritrovò ad essere uno degli ultimi baluardi della cristianità. Nel 962 d.c. i romettesi, assediati ormai da giorni, inviarono richieste d’aiuto a Bisanzio che inviò circa 40.000 uomini. Lo scontro cruciale si tenne poi nel 964 d.c. con la sconfitta dei bizantini e degli stessi romettesi i quali, tuttavia, non vollero mai ammettere la resa continuando a lottare sino alla fine.