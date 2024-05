Messina, il parcheggio ex Gasometro è ora aperto e gratuito

La novità di oggi, comunicata da Atm, e alcuni aggiornamenti sul fronte parcheggi

Foto di Silvia De Domenico

MESSINA – Oggi l’apertura con ingresso gratuito fino al 31 agosto. Comunica Atm, che ha il compito della gestione: “L’1 maggio apre il parcheggio di interscambio ex Gasometro. L’area si estende per circa 8500 mq e i posti complessivi sono 295. 9 posti per utenti diversamente abili; 9 posti per auto con motore elettrico in prossimità delle 4 colonnine di ricarica e 3 parcheggi rosa dedicati alle donne in gravidanza o a famiglie con bambini piccoli”.

Il parcheggio ha un sistema di videosorveglianza con telecamere fisse 24 ore su 24 e sarà gratis fino al 31 agosto 2024 senza limiti di tempo.

Periodo gratuito per l’uso dei parcheggi

Il 24 aprile ha aperto il parcheggio di via Catania. 92 posti, tra cui 4 per persone con disabilità, ed è gratuito fino al 31 agosto. I parcheggi d’interscambio “Bordonaro”, “Europa Est”, “Europa centro” e “San Cosimo”, a loro volta, resteranno gratis fino al 30 giugno.

Il parcheggio di “La Farina”, superato l’incidente di ieri, con la momentanea chiusura della struttura, è automatico, così come avviene al Cavallotti e a Villa Dante, consentendo l’ingresso con il lettore di targhe per abbonati, auto elettriche e ibride.

Situazione più complicata per gli attesi parcheggi di Paradiso, Pace e Contemplazione. Il sindaco ha riavviato il dialogo con la Regione, dopo l’arresto del commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, e si attende, con sempre maggiore stanchezza, una svolta.

