A Rosarno si voterà ad ottobre per il rinnovo del Consiglio comunale - Tempostretto

Le date sono state indicate dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

ROSARNO – Per il rinnovo del Consiglio comunale a Rosarno si voterà ad ottobre, nei giorni 22 e 23 ottobre di quest’anno. Il comune reggino rientra tra quelli sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Le date sono state indicate dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per lo svolgimento delle consultazioni presso i Comuni il cui commissariamento scada nel secondo semestre dell’anno.