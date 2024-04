Il Team Scaletta termina la stagione, Tafuri: “Fatti passi in avanti”

Nell'ultima giornata le ragazze di mister Cernuto sconfitte dalla Reggio Sporting Club. Stagione comunque positiva con la salvezza arrivata settimane fa

MESSINA – Il quarto anno del Team Scaletta nella seconda serie nazionale di calcio a cinque femminile si è concluso con una sconfitta nel derby contro la Reggio Sporting Club. Sconfitta per 0-3 comunque indolore visto che le ragazze di mister Cernuto erano già salve da tempo e nel finale di stagione, sfumato il sogno playoff, erano ormai a corto di motivazioni.

Il Team Scaletta chiude il campionato in settima posizione con 21 punti, frutto delle 7 vittorie ottenute, di cui 4 nel girone d’andata, a fronte di 13 sconfitte, in stagione curiosamente nessun pari per le biancazzurre. Rispetto agli altri anni un campionato decisamente più tranquillo merito della squadra che continua a crescere e migliorare.

Al termine del match l’allenatrice Ivana Cernuto ha commentato la gara ma anche dato un’interpretazione al finale di stagione: “Quando non si concretizza come oggi poi è difficile parlare della partita. Fisicamente siamo calate e abbiamo subito, non eravamo lucide. Aver raggiunto la salvezza in anticipo ha messo serenità, ma d’altra parte ci ha fatto diminuire le motivazioni. Un passo avanti per la prossima stagione potrebbe essere gestire il campionato con più serenità. L’obiettivo minimo era la salvezza, il sogno i playoff e volevamo anche chiudere come prima tra le siciliane, ma non ci siamo riuscite”.

Il bilancio della presidente Tafuri

Alla presidente Chiara Tafuri oltre a chiedere un commento sulla partita e sulla stagione abbiamo chiesto anche da cosa si ripartirà l’anno prossimo e se gli obiettivi si alzeranno.

Presidente volevate chiudere in modo migliore in casa?

“In termine di obiettivo stagionale la partita di oggi era irrilevante, non ci giocavamo nulla, né noi né loro. Perdere non fa mai piacere e potevamo fare sicuramente meglio ma non ci disperiamo, complimenti alle avversarie che hanno meritato, noi abbiamo provato a onorare la partita fino alla fine”.

Rispetto agli altri anni in questa stagione la salvezza è arrivata prima, merito dei miglioramenti della squadra?

“Abbiamo ottenuto la salvezza con due mesi d’anticipo è la dimostrazione fattiva e concreta che il passetto in avanti è stato fatto, nelle prime tre stagioni il cammino era stato più sofferto. Personalmente c’è rammarico per non aver centrato i playoff, alla luce del girone d’andata e della partenza fatta quest’anno. Posso sembrare presuntuosa ma credo che noi davvero potremmo essere una squadra da playoff, ci manca solo un pizzico di maturità”.

In vista della prossima stagione l’asticella si alzerà? Si va verso la conferma di chi ha fatto bene?

“L’obiettivo del Team Scaletta resta quello di preservare il gruppo su tutto. Il nostro percorso di crescita parte sempre da lì, l’obiettivo sarà sicuramente fare meglio e puntare più in alto affidandoci all’ossatura che ci ha portato fin qui. Ben venga se ci arriverà altro ma voglio ripartire dalle persone che mi hanno circondato e che ringrazio, la crescita innanzitutto è anche merito loro”.

Team Scaletta – Reggio Sporting Club 0-3

Subito un pericolo per le locali con Marchetta che perde palla e Ferrato ha una chance, attenta però Arrigo a bloccare la sfera. Non ci sta il Team Scaletta che ci prova diverse volte in questo avvio: prima Firrincieli respinta dal portiere ospite Mendolia, De Gaetano tenta la conclusione che termina a lato, altre due occasioni di Pensabene, alta la prima, aggiusta la mira con la seconda ma arriva solo l’angolo. All’8′ passano in vantaggio le reggine che sfruttano una mischia in area Scaletta con Bova che si ritrova la palla tra i piedi e conclude in rete. Biancazzurre in confusione e per poco non rischiano di subire immediatamente il raddoppio con Pantano che impegna Arrigo che manda in angolo. Segue una lunga fase in cui nessuna delle due squadre trova altre azioni da gol, fino al palo di Pantano a due minuti dalla fine, il primo tempo si concluderà con Reggio avanti per 1-0.

Nella ripresa riprende da dove aveva lasciato la formazione calabrese che al 4′ potrebbe sfruttare una buona occasione su punizione, ma lo schema è troppo elaborato e non porta a nulla. Al 6′ occasione per il Team Scaletta con Loiacono che riparte in contropiede ma Mendolia salva tutto in uscita. Carluccio ci prova per Reggio ma la conclusione è centrale e facile predi di Arrigo, ribatte colpo su colpo il Team Scaletta con una bella triangolazione tra Firrincieli e Cristiano ma quest’ultima non riesce a concludere sul più bello. Al 13′ il raddoppio ospite da calcio d’angolo, Putortì batte, velo al limite dell’area con Stuppino che è libera di colpire, Arrigo non riesce a respingere. Si rifà poco dopo quando sventa una doppia occasione prima respingendo sulla conclusione di Stuppino e poi chiudendo in uscita la possibile ribattuta di Putortì. A due minuti dalla fine Reggio cala il tris con Pantano che recupera palla nella metà campo del Team Scaletta e va a segno. Mister Cernuto prova con Pepi portiere di movimento per provare a segnare almeno una rete ma la neoentrata si rende invece protagonista tra i pali parando su Putortì ed evitando la quarta rete ospite, sarà l’ultima azione degna di nota della partita.