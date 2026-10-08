 A San Filippo del Mela fulmine colpisce un albero e parte un incendio in via Matteotti

A San Filippo del Mela fulmine colpisce un albero e parte un incendio in via Matteotti

Redazione

A San Filippo del Mela fulmine colpisce un albero e parte un incendio in via Matteotti

giovedì 08 Ottobre 2026 - 23:25

Effetto maltempo e primi disagi nel Messinese. Fino a mezzanotte di venerdì l'allerta gialla

SAN FILIPPO DEL MELA – Effetto maltempo e disagi nel Messinese. A San Filippo del Mela un fulmine ha colpito un albero dentro l’area verde di un’abitazione, in via Matteotti, ed è partito un l’incendio. Anche un palo della luce è stato fulminato. Le fiamme poi si sono propagate minacciando proprio l’abitazione.

Intervento risolutivo dei vigili del fuoco e la situazione è rientrata, ci è stato comunicato.

San Filippo del Mela, fulmine colpisce albero dentro l’area verde di un’abitazione e parte incendio.jpg 2

In generale, dalle 16 di oggi è scattata l’allerta gialla in tutta la Sicilia fino alla mezzanotte di venerdì.

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