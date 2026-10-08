De Luca si accorda con Fratelli d’Italia per le politiche

Il leader di Sud chiama Nord vuole "le mani libere in Sicilia" ma intanto s'accorda con il partito di Giorgia Meloni. In arrivo per formare il gruppo Manlio Messina

La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale e intanto Cateno De Luca si accorda con Fratelli d’Italia, e dunque con il centrodestra, per le elezioni politiche. Come riporta LiveSicilia, Sud chiama Nord ha chiuso un accordo con il partito di Giorgia Meloni. A rivelarlo è lo stesso leader in un’intervista al quotidiano L’identità che sarà in edicola domani.

“In Sicilia avremo le mani libere”

“Stanotte abbiamo chiuso quantomeno l’accordo. Quindi la prossima settimana, martedì prossimo, ci sarà una conferenza stampa alla sala stampa della Camera per annunciare anche i contenuti dell’accordo”, ha annunciato il capo politico di ScN. “Non si tratta di un ‘apparentamento’ ma saremo presenti alle politiche 2027 con la nostra lista, il nostro simbolo e la nostra identità – ha precisato all’Ansa Cateno De Luca -. Posso anticiparvi comunque che in Sicilia avremo mani libere e dunque rimarremo all’opposizione del governo Schifani”. Governo Schifani nella tempesta.

Riporta sempre LiveSicilia: “Abbiamo registrato la volontà da parte di Meloni di consentire a un progetto di territorio, quali noi siamo, e soprattutto di amministratori e quindi di sindaci, di costruire una progettualità per eleggere nel Parlamento i propri rappresentanti. È come se oggi il territorio abbia deciso di non delegare più ai parlamentari che dovevano rappresentarlo, bypassando questa impostazione per candidarsi direttamente. La lista che stiamo costruendo sarà formata principalmente da sindaci e da amministratori locali che non intendono più subire le scelte dei parlamenti. E che hanno visto, per esempio, come un bancomat il fondo delle autonomie locali, ogni anno costantemente ridotto sia a livello regionale che nazionale”.

In arrivo Manlio Messina per il gruppo ScN alla Camera

Da parte sua Dagospia ha rilanciato che al deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo si aggiungerà l’ex di Fratelli d’Italia Manlio Messina e un altro deputato. Per Meloni, l’obiettivo è aggregare il più possibile per raggiungere il 42 per cento e avere il discusso premio di maggioranza, Corte costituzionale permettendo.

Immagine in evidenza: foto d’archivio di De Luca con La Russa.