"A San Saba una strada quasi inaccessibile ai mezzi di soccorso" - Tempostretto

L'appello di un lettore, un medico; "Le istituzioni affrontino questa situazione che merita priorità e urgenza. C'è pure lì un paziente oncologico"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Un lettore pone l’attenzione su San Saba e una piccola strada quasi inaccessibile per via della vegetazione, con conseguenti difficoltà per i mezzi di soccorso. Ecco la segnalazione: “Mi chiamo Pietro Bongiovanni, sono di Messina e vivo in città. Ho fatto la professione di medico. Da molti anni vado, quasi quotidianamente, al villaggio San Saba e specificatamente in contrada Sitaloro, dove ho una casa e un pezzo di terreno. Mi rivolgo a voi perché ritengo che siate un mezzo di informazione utile per manifestare l’incuria da parte dei componenti del VI Quartiere e dell’amministrazione comunale per quelle che sono situazioni prioritarie di urgenza”.

Continua il medico: “Di fatto, la stradina peraltro comunale, accessibile dalla SS 113, di circa 1 km, di cui i primi 300 metri sono dislivellati e con due curve a gomito, è quasi inaccessibile per le innumerevoli vegetazioni a bordo strada e per le prospicienti ramaglie che non permettono nemmeno il passaggio di mezzi di urgenza quali ambulanze o altri mezzi di soccorso. Inoltre, in loco abitano poche famiglie, di cui una con un paziente oncologico che a stento può ricevere le necessarie cure. Il tutto per la difficoltà degli operatori sanitari a raggiungere il posto”.

Siamo certi che chi rappresenta le istituzioni farà di tutto per dare risposte alle esigenze espresse dal cittadino. E che “l’incuria” appartenga al passato. Su questi temi terremo aggiornati i nostri lettori.

