A scuola dai carabinieri: 60 studenti della Leopardi in visita alla caserma di Tremestieri

Tra impronte digitali, foto segnaletiche e il nucleo subacquei, gli alunni hanno potuto soddisfare le proprie curiosità

MESSINA – Sono stati circa 60 gli alunni dell’istituto Giacomo Leopardi di Messina a far visita alla caserma della compagnia Messina Sud di Tremestieri. Si è trattato di due classi di quinta elementare e altre due di prima media, che sono state accolte, insieme ai loro insegnanti, dal compandante Ettore Pagnano, per un lungo incontro in cui hanno potuto porre le proprie domande e soddisfare le proprie curiosità sull’attività quotidiana dei carabinieri.

Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto legalità che l’istituto, diretto dalla professoressa Ersilia Caputo, porta avanti ormai da tempo, con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi l’importanza del rispetto delle regole nella vita quotidiana. Tra le attività svolte in caserma, a destare maggiore curiosità sono state impronte digitali, fotosegnalazioni e il nucleo subacquei.