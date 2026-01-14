A Milazzo trovato un nuovo ordigno bellico

Dopo il "Bomba Day" del 4 gennaio, un ritrovamento in via Marinaio d'Italia

MILAZZO – Ancora un ordigno bellico a Milazzo. Questa volta in via Marinaio d’Italia. Il ritrovamento stasera. Sul posto le forze dell’ordine in attesa dell’intervento degli artificieri.

Lo scorso 4 gennaio è avvenuto il cosiddetto “Bomba Day” con le operazioni di disinnesco in via Migliavacca. Operazioni a cura del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo dell’esercito italiano. L’ordigno è stato fatto brillare in una cava in un’area tra Barcellona e Santa Lucia.

Foto del precedente ordigno dalla pagina Fb del Nucleo Terme Vigliatore.