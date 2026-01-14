Messina. 5mila presenze all’Opportunity Day a Piazza Cairoli

Formazione, lavoro e orientamento in una tre giorni promossa dall'assessorato alle Politiche giovanili. Oggi presente anche Tempostretto

MESSINA – “Formazione, lavoro e orientamento al cuore della città: grande successo per la seconda edizione dell’evento promosso dal Comune di Messina”. Lo comunica l’amministrazione. “Oltre 5 mila presenze tra studenti, universitari, giovani inoccupati e disoccupati: è questo il bilancio della seconda edizione dell’Opportunity Day Messina, l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Messina, in collaborazione con la Città metropolitana di Messina e con il supporto della Messina Social City“.

“Dal 12 al 14 gennaio, Piazza Cairoli si è trasformata in un vero e proprio villaggio delle opportunità, con 46 stand dedicati a istruzione, formazione, aziende, agenzie per il lavoro, Forze dell’Ordine, Forze Armate e Corpi istituzionali, che hanno ospitato a rotazione studenti, giovani under 35 e cittadini interessati a costruire il proprio percorso professionale. La manifestazione si è conclusa oggi: la programmata animazione musicale con DJ set è stata annullata in segno di rispetto e cordoglio per la tragica scomparsa dello studente iraniano Yasin Mirzaei.

Tre giornate interamente dedicate all’orientamento alla formazione e al lavoro, che hanno “registrato una partecipazione straordinaria da parte di scuole, università, imprese e istituzioni”.

L’evento rientra nel progetto “YoungME”, finanziato con fondi PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027, coordinato dal Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani messinesi in percorsi di crescita personale e professionale.

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: “Siamo soddisfatti e orgogliosi del successo di questa seconda edizione dell’Opportunity Day. Un risultato che dimostra quanto sia forte il bisogno dei giovani di avere spazi concreti di orientamento e confronto. Ringrazio tutte le istituzioni, le aziende e le realtà cittadine che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, confermando una sinergia fondamentale per il futuro della nostra comunità”.

L’assessora alle Politiche giovanili, Liana Cannata, ha sottolineato: “L’Opportunity Day è il risultato di un percorso che stiamo costruendo insieme ai giovani del territorio comunale e dell’intera area metropolitana, coinvolgendo anche studenti stranieri che hanno scelto Messina per formarsi e crescere. Abbiamo creato uno spazio di orientamento autentico, concreto, dove i 46 stand tra aziende, istituzioni e agenzie per il lavoro hanno dato vita a una sinergia reale. Qui i giovani hanno potuto confrontarsi direttamente con professionisti, porre domande sui percorsi di carriera e ottenere indicazioni immediate e utili per costruire il proprio futuro”.

“Questa seconda edizione – ha aggiunto l’assessora – è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali, che hanno trasformato la tre giorni in un’occasione non solo di orientamento, ma anche di ispirazione e testimonianza. Roberto Lipari ha affrontato con ironia i temi del lavoro e delle sfide generazionali; Alessandro Sorrentino – Sicitalian –, imprenditore e content creator seguito da oltre un milione di persone, ha condiviso la sua esperienza di crescita; Davide Gomiero, agrinfluencer e ‘star del trattore’, ha parlato di agricoltura tra innovazione e sostenibilità. L’evento è stato condotto dalla content creator Noemi David. Le oltre 5 mila presenze confermano un bilancio più che positivo e premiano l’impegno dell’Amministrazione nel favorire opportunità concrete e accessibili per i giovani”.

Durante tutte le giornate si sono svolti talk tematici sul palco e momenti di confronto diretto con professionisti delle risorse umane e career coach, tra cui Roberto Moraci (Michael Page) e Valeria Pitrone, collaboratrice di aziende di rilievo internazionale.

Il programma delle tre giornate

Nel corso della prima giornata, l’Opportunity Day si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco di Messina Federico Basile, seguiti da un ricco confronto dedicato al rapporto tra sport, competenze e futuro con Valeria Asquini, Alessandro Arcigli e la Federazione Italiana Nuoto. Ampio spazio è stato dedicato ai temi della resilienza e della capacità di affrontare l’incertezza con Dario Cardile, così come al dialogo tra imprese e territorio, con Sicindustria Messina, i Giovani Imprenditori e l’intervento dell’Assessore Massimo Finocchiaro. La giornata è proseguita con un confronto tra media e università, grazie al dialogo tra la giornalista Natalia La Rosa (Gazzetta del Sud) e la professoressa Maria Laura Giacobello (Università di Messina), e con un focus sulla cittadinanza attiva e il servizio civile insieme a Roberto Argenti. Nel pomeriggio spazio alle storie di chi ha scelto Messina, al talk con il special guest Roberto Lipari e a una riflessione sulla dimensione internazionale della città con Raouf Mastan (Making).

La seconda giornata ha posto l’accento su innovazione, scuola e futuro. Si è parlato di imprenditorialità e start-up con Neetwork Messina, mentre il mondo della scuola è stato protagonista dell’incontro tra Stello Vadalà e i dirigenti scolastici Latona, Messina, Minniti e De Francesco. Il racconto della città come luogo di acqua, cultura e talento è stato affidato a Giuliana La Malfa, Michele Trimarchi e Federica Turiaco, seguiti dal talk con Alessandro Sorrentino – Sicitalian, imprenditore e content creator. L’orientamento al lavoro è stato condotto dall’esperto Emanuele Di Pietro.

Nel pomeriggio, il confronto con i consiglieri comunali Raimondo Mortelliti, Salvatore Papa e Raffaele Rinaldo ha aperto la riflessione sulle politiche locali, seguita dai temi della sostenibilità e dell’agricoltura sociale con Francesco Cerami, Giuseppe Maisano, Antonino Bonfiglio e Francesco Papalia. La giornata si è conclusa con momenti dedicati all’orientamento al lavoro, al podcast live a cura di OnBoard – Crescendo Incubatore con Roberto Moraci, e al networking professionale.

La terza e ultima giornata è stata dedicata alle storie di ritorno e al rapporto tra università e lavoro. Il racconto di esperienze di partenza e rientro è stato moderato da Tempostretto (con Silvia De Domenico e Giuseppe Fontana), con Alessandro Scimone, Marco La Fauci e Cristina Damico, mentre il tema delle competenze è stato approfondito a cura di UniPegaso Messina. Tra i momenti più attesi, il talk con Davide Gomiero, noto come Gomiero Farm, e il confronto con la Commissione Politiche Giovanili di Anci Sicilia, con l’assessora Liana Cannata e Sonia Digrandi.

Nel pomeriggio si è parlato di mercato del lavoro con Giacomo De Francesco del Centro per l’Impiego, di rigenerazione urbana e partecipazione con l’assessore Massimiliano Minutoli, Christian Mangano e la Consulta giovanile, e di orientamento universitario grazie alle associazioni studentesche che hanno dialogato con Valeria Pitrone, career coach e marketer. A chiudere la manifestazione, uno spazio dedicato all’associazionismo con Bonafide Messina nel Mondo, Lara Ekin e Muhammed Furkan Korkmaz.

Le storie di Tempostretto all’Opportunity Day

È stato un dibattito animato e ricco di spunti quello scaturito dal talk “Partenze, ritorni e storie ‘al contrario’ con Tempostretto”, andato in scena in mattinata all’Opportunity Day. Il nostro quotidiano online ha portato davanti ai ragazzi delle scuole presenti tre storie di giovane donne, tutte diverse tra loro. Un appuntamento che segue quello dello scorso 20 dicembre, quando Tempostretto, su idea dell’editore Pippo Trimarchi, ha riunito alla Camera di Commercio tanti giovani (e non solo) per far raccontare loro le proprie esperienze e cercare un primo punto di incontro tra loro, le associazioni, gli enti e le istituzioni.

Articoli correlati