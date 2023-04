A Villaggio Aldisio si va a scuola di cinema - Tempostretto

I ragazzi saranno autori e attori e realizzeranno una serie web, accompagnati da Angelo Campolo

MESSINA – Sono più di trenta gli studenti coinvolti nel progetto “Cine/Narratori”, l’emozionante percorso alla scoperta della “fabbrica dei sogni” che vedrà i ragazzi di villaggio Aldisio cimentarsi come autori ed attori.

Il progetto è incentrato su un percorso teorico-pratico intorno allo studio dei meccanismi del linguaggio cinematografico e sul modo in cui questi possano essere utilizzati dai ragazzi quali strumenti utili ad esprimersi, entrare in relazione con gli altri, riscoprire con occhi nuovi la realtà che li circonda, narrando sé stessi e il territorio in cui vivono, mettendosi in gioco attraverso la realizzazione di un prodotto audiovisivo seriale per il web.

Finanziato all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Villaggio Aldiso di Messina nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il progetto è affidato al regista ed attore Angelo Campolo che ne è responsabile scientifico.

Partners che eseguono le attività sono e Daf Project, Tao scs e Gran Mirci Film. Le docenti interne delegate sono le professoresse Katia Azzarelli e Simona Moraci.

Avviate le prime fasi con le proiezioni di alcune pellicole che serviranno da introduzione alle principali componenti del linguaggio cinematografico (il montaggio, l’inquadratura, i movimenti di macchina, ecc.), nei prossimi mesi si proseguirà con alcune masterclass, ci si recherà al cinema a vedere i film per poi produrre una mini serie web di cui i giovani studenti saranno autori e protagonisti.

“Il racconto del proprio territorio, con la redazione del soggetto e della sceneggiatura, riprese, montaggio e distribuzione, è una sfida per i ragazzi coinvolti. – dichiara il Dirigente Scolastico Piero La Tona – Guardare la realtà attraverso i loro occhi, comprendere le difficoltà di una età spesso lontana dai radar degli adulti, sono gli ingredienti di un lavoro certamente entusiasmante se le attività proseguiranno in maniera positiva come pare, potremmo valutare di dare continuità al progetto inserendo questo “modulo” nel PNRR dispersione scolastica.”

“Sono molto contento dell’accoglienza da parte della Scuola e dei docenti coinvolti – dichiara Giuseppe Ministeri, supervisore del progetto – questo progetto lo trovo particolarmente interessante e saranno mesi di lavoro intenso, perché è come partire da un foglio bianco per arrivare ad un romanzo coinvolgente. Sono certo che i risultati saranno sorprendenti”.