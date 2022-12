A18 aperta dopo notte da brividi in autostrada: camion ribaltato su Me-Ct, incendio su A20 FOTO - Tempostretto

Due tir si sono scontrati all'altezza di Nizza, verso Roccalumera. Poco prima nella galleria Telegrafo è divampato un incendio so un camion frigorifero

MESSINA – Una vigilia di Natale da brividi quella vissuta sulle autostrade messinesi, dove due incidenti separati hanno paralizzato sia la A18 sia la A20, quest’ultima all’altezza della galleria Telegrafo. Intorno alle 3.30 sulla Messina-Catania, in direzione sud, un autoarticolato in avaria è stato centrato da un altro tir che stava sopraggiungendo sulla corsia di sorpasso, finendo fuori dalla carreggiata. I due mezzi incidentati hanno bloccato interamente l’autostrada, nel tratto tra Tremestieri e Roccalumera, fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Letojanni e di Messina. Ferito in modo non grave uno dei due conducenti, l’altro è illeso. Durante le operazioni di rimozione dei mezzi, la carreggiata lato monte è stata chiusa e il traffico dirottato sulla carreggiata lato valle, con istituzione del doppio senso di circolazione.

Poco prima, invece, intorno all’una di notte, i vigili del fuoco sono stati impegnati da un incendio divampato all’interno di un camion frigorifero nella galleria Telegrafo, in direzione Palermo lungo la tangenziale. Ci sono volute due autobotti e due mezzi di supporto, oltre alla chiusura dell’intero tratto in entrambe le direzioni. In mattinata è stato comunicato lo sgombero della galleria e del tratto autostradale dai mezzi pesanti.