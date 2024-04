A18, i lavori tra Taormina e Giardini saranno sospesi il 23 aprile e rinviati a dopo l’estate

Il Cas ha preso atto delle preoccupazioni degli amministratori. Riaprirà in anticipo anche lo svincolo di Taormina in direzione Catania

TAORMINA – “Per tenere conto delle preoccupazioni e delle richieste degli amministratori dei Comuni di Taormina e Giardini”, il Cas ha deciso di sospendere i lavori programmati da 23 aprile all’1 giugno, riprendendoli a conclusione della stagione estiva. Quindi il tratto autostradale rimarrà chiuso da oggi fino alle 24:00 del 23 aprile. A partire dal 24 aprile sarà dunque nuovamente possibile utilizzare la rampa di accesso dello svincolo di Taormina per prendere l’autostrada in direzione Catania.

Ha dunque avuto effetto quella che, in una nota, il sindaco di Taormina Cateno De Luca definisce una “vibrante protesta” nei confronti del Cas. Il primo cittadino aveva scritto anche al Prefetto di Messina evidenziando che con la chiusura dello svincolo la “situazione sarebbe diventata insostenibile, con una paralisi sulle normali attività del territorio di Taormina e Giardini Naxos”. Aveva quindi chiesto, con assoluta urgenza, la sospensione dei lavori e il rinvio alla fine della stagione turistica. La richiesta è stata accolta.

“E’ con soddisfazione – ha affermato il sindaco De Luca – che accogliamo il riscontro positivo del Cas alle nostre richieste. Questo dimostra che la voce del nostro Comune è stata ascoltata e che insieme possiamo trovare soluzioni che tengano conto delle esigenze della nostra comunità. La sicurezza stradale è una priorità, ma è altrettanto importante garantire la continuità delle attività turistiche, fondamentali per l’economia locale. Questo rinvio dei lavori permetterà di mitigare l’impatto sulla viabilità e di assicurare una migliore esperienza ai nostri visitatori. Ringrazio il Cas – ha concluso De Luca – per la sua collaborazione e per aver compreso le nostre preoccupazioni”.

Per tutta la durata dei lavori di manutenzione delle gallerie Taormina e Giardini, sarà chiusa la carreggiata lato monte (direzione Catania) della A18 nel tratto tra il km.33+313 e il km. 40+000. Il traffico in direzione Catania verrà dirottato sulla carreggiata lato valle, con l’istituzione del doppio senso di circolazione. Si profilano settimane di disagi nel tratto autostradale in questione.