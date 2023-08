A18, il 9 agosto svincolo di Giardini chiuso in uscita per lavori - Tempostretto

Dalle 5 alle 10, per i veicoli provenienti da Messina

Lo svincolo di Giardini Naxos, dell’Autostrada Messina-Catania, mercoledì 9 agosto sarà chiuso al traffico dalle 5 alle 10, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Messina in transito in direzione Catania. La chiusura rientra nell’ambito dei lavori previsti nell’accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio di gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A8 Siracusa-Gela, A18 e A20 fino a Villafranca.