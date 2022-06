Scontro tra un'auto e un furgone

ACQUEDOLCI – Un incidente si è verificato questo pomeriggio sull’autostrada A20 Messina-Palermo (in direzione Messina) all’interno di una galleria all’altezza dell’abitato di Acqueldoci. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’autovettura e un furgone. Due i feriti, non gravi, soccorsi e trasportati in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. La coda che si è formata è in via di smaltimento.