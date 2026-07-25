Messina, a un passo da Palazzo Zanca “spunta” una discarica: l’attacco del sindaco Basile

Il primo cittadino: "Lanceremo una nuova campagna di contrasto all'abbandono dei rifiuti. Messina non è terra di nessuno"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile, con un post sui social, ha denunciato la “comparsa” di una piccola discarica proprio a pochi passi da Palazzo Zanca. È successo in via Consolato del Mare, all’incrocio con via Garibaldi. Il primo cittadino ha chiesto un intervento di pulizia, già effettuato, ma ha voluto anche lanciare un messaggio alla cittadinanza.

Basile: “Scena vergognosa”

“Stamattina – ha scritto il sindaco – davanti a Palazzo Zanca ho visto una scena che non avrei mai voluto vedere: una discarica abusiva nel cuore della nostra città, davanti alla casa di tutti i messinesi. Una scena vergognosa, un gesto di inciviltà che offende Messina e tutti quei cittadini che ogni giorno rispettano le regole. La segnalazione è arrivata alle 8.23. Alle 9.45 l’area era già stata ripulita: poco più di un’ora per individuare il responsabile, intervenire e restituire decoro alla zona. Voglio ringraziare la Squadra Ambientale della Polizia Municipale, guidata dall’ispettore Cosimo Peditto, e gli operatori di Messina Servizi Bene Comune per la tempestività e la professionalità. Grazie al loro lavoro il responsabile è stato individuato e sanzionato”.

E ha aggiunto: “Ma sia chiaro: non possiamo permettere che questo fenomeno torni a crescere. A breve lanceremo una nuova campagna di contrasto all’abbandono dei rifiuti. A chi pensa di poter sporcare impunemente dico una cosa: Messina non è terra di nessuno. Chi abbandona rifiuti non danneggia il Comune, ferisce la propria città e manca di rispetto agli altri cittadini. Noi continueremo a controllare, intervenire e sanzionare. Io non mi arrendo e so che la maggioranza dei messinesi sarà al nostro fianco. Messina merita rispetto. Sempre”.