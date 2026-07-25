 Il cartello Bandiera blu, la passerella... e la mini-discarica: grave atto di inciviltà a Mortelle

Il cartello Bandiera blu, la passerella… e la mini-discarica: grave atto di inciviltà a Mortelle

Redazione

Il cartello Bandiera blu, la passerella… e la mini-discarica: grave atto di inciviltà a Mortelle

sabato 25 Luglio 2026 - 11:24

Nelle scorse ore qualcuno ha "creato" un cumulo di spazzatura con sedie, sdraio e plastica varia proprio sul percorso per l'accesso alla spiaggia

MESSINA – Da una parte il cartello Bandiera Blu. Dall’altra, proprio accanto, rifiuti ingombranti accatastati proprio davanti alla passerella che permette a tutti di accedere alla spiaggia. I tanti messinesi che stamattina si sono recati al mare, in un tratto di spiaggia libera a Mortelle, si sono trovati di fronte a un simbolo di grave e vera inciviltà.

La catasta di rifiuti, che comprende sedie di vario tipo e sdraio, oltre a bottiglie e vari oggetti in plastica, è stata “creata” nelle scorse ore. Un brutto risveglio per chi si è trovato davanti alla spazzatura. Un’altra “scena vergognosa” che fa il paio con la discarica spuntata a pochi metri da Palazzo Zanca e denunciata dal sindaco Basile in mattinata.

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5 commenti

  1. Lentopede 25 Luglio 2026 12:07

    A mio avviso e’ stata creata con dolo, da parte di nemici politici di questa amministrazione.

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    Rispondi
  2. Verita 25 Luglio 2026 12:23

    Mortelle? Unico accesso al mare da una area protetta… protetta solo da Dio! 🤣

    Doccia senza acqua
    Nessun accesso per disabili
    Torretta di controllo senza operatore
    Spiaggia… una schifezza per colpa di 4 (o forse più) incivili

    La colpa?
    Frequentatori e amministratori… entrambi non fanno il loro dovere

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  3. Arcistufo2.0 25 Luglio 2026 12:37

    Basta con queste denunzie condite da rammarico e sdegno.
    Tirate fuori gli attributi, fategli male…siete troppo timidini cari senza se e senza ma del comune.

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  4. Fabio 25 Luglio 2026 12:42

    Perché? Mi chiedo sempre quando si pubblicano queste foto perché una persona si debba comportare così?
    Perché? Io non riesco a darmi mai una spiegazione.

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  5. Mariarosa Schepis 25 Luglio 2026 13:06

    Lo fanno apposta per screditare il lavoro dell’ amministrazione comunale! Gentaglia schifosa, lo so io quello che si meritano!

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