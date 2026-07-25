Il cartello Bandiera blu, la passerella... e la mini-discarica: grave atto di inciviltà a Mortelle

Nelle scorse ore qualcuno ha "creato" un cumulo di spazzatura con sedie, sdraio e plastica varia proprio sul percorso per l'accesso alla spiaggia
MESSINA – Da una parte il cartello Bandiera Blu. Dall’altra, proprio accanto, rifiuti ingombranti accatastati proprio davanti alla passerella che permette a tutti di accedere alla spiaggia. I tanti messinesi che stamattina si sono recati al mare, in un tratto di spiaggia libera a Mortelle, si sono trovati di fronte a un simbolo di grave e vera inciviltà.
La catasta di rifiuti, che comprende sedie di vario tipo e sdraio, oltre a bottiglie e vari oggetti in plastica, è stata “creata” nelle scorse ore. Un brutto risveglio per chi si è trovato davanti alla spazzatura. Un’altra “scena vergognosa” che fa il paio con la discarica spuntata a pochi metri da Palazzo Zanca e denunciata dal sindaco Basile in mattinata.
A mio avviso e’ stata creata con dolo, da parte di nemici politici di questa amministrazione.
Mortelle? Unico accesso al mare da una area protetta… protetta solo da Dio! 🤣
Doccia senza acqua
Nessun accesso per disabili
Torretta di controllo senza operatore
Spiaggia… una schifezza per colpa di 4 (o forse più) incivili
La colpa?
Frequentatori e amministratori… entrambi non fanno il loro dovere
Basta con queste denunzie condite da rammarico e sdegno.
Tirate fuori gli attributi, fategli male…siete troppo timidini cari senza se e senza ma del comune.
Perché? Mi chiedo sempre quando si pubblicano queste foto perché una persona si debba comportare così?
Perché? Io non riesco a darmi mai una spiegazione.
Lo fanno apposta per screditare il lavoro dell’ amministrazione comunale! Gentaglia schifosa, lo so io quello che si meritano!