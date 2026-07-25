Il cartello Bandiera blu, la passerella... e la mini-discarica: grave atto di inciviltà a Mortelle

Nelle scorse ore qualcuno ha "creato" un cumulo di spazzatura con sedie, sdraio e plastica varia proprio sul percorso per l'accesso alla spiaggia

MESSINA – Da una parte il cartello Bandiera Blu. Dall’altra, proprio accanto, rifiuti ingombranti accatastati proprio davanti alla passerella che permette a tutti di accedere alla spiaggia. I tanti messinesi che stamattina si sono recati al mare, in un tratto di spiaggia libera a Mortelle, si sono trovati di fronte a un simbolo di grave e vera inciviltà.

La catasta di rifiuti, che comprende sedie di vario tipo e sdraio, oltre a bottiglie e vari oggetti in plastica, è stata “creata” nelle scorse ore. Un brutto risveglio per chi si è trovato davanti alla spazzatura. Un’altra “scena vergognosa” che fa il paio con la discarica spuntata a pochi metri da Palazzo Zanca e denunciata dal sindaco Basile in mattinata.

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