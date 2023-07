"Abbiamo tolto le auto ma i lavori non sono iniziati" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Nelle vie Colapesce, Boner, Canova e nel qiuadrilatero ci sono i cartelli ma non i cantieri"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Colapesce, via Boner, via Canova (lato mare) e tutte le altre vie del quadrilatero della zona con cartelli che vietano il posteggio in tutte le strade dalle 20 del 19 alle 6 del 21 luglio. Abitanti disperati con le macchine lasciate chissà dove ma non c’è l’ombra di un cantiere, di un operaio, di lavori. Insomma, la storia di questi lavori fantasmi che si ripete a danno e beffa dei poveri cittadini!”.