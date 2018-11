Raddoppio Messina-Catania, via alla conferenza di servizi. Esito fra tre mesi

ROMA - Via oggi alla Conferenza di Servizi per il raddoppio ferroviario fra Giampilieri e Fiumefreddo, tratto a binario unico della linea Messina – Catania. Convocati i Ministeri competenti, gli Enti Locali e le aziende di servizi pubblici interessati per valutare il progetto definitivo dell’opera e stabilire modalità e tempi degli interventi di competenza.

Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato a doppio binario in variante rispetto alla linea attuale, della lunghezza di circa 42 chilometri, di cui 38 in galleria. Saranno realizzate le fermate di Itala-Scaletta, Nizza-Alì, Sant’Alessio-Santa Teresa, Taormina, Alcantara-Giardini, Fiumefreddo-Calatabiano ed è previsto il collegamento dell’attuale stazione di Letojanni alla nuova linea.

Il raddoppio di linea fra Giampilieri e Fiumefreddo, dal costo complessivo di circa 2,3 miliardi di euro, permetterà di aumentare la capacità della linea e di garantire maggiore regolarità per i treni in viaggio fra Messina e Catania, collegamento che è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo Ten-T Scandinavia-Mediterraneo.

La chiusura della conferenza dei servizi è prevista entro 90 giorni.