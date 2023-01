Accoltellato in discoteca: "Nessuna lite, io aggredito" - Tempostretto

Pochi giorni dopo l'ultimo vertice in Prefettura, nuovo episodio di movida violenta. I retroscena

VILLAFRANCA – Sta meglio il ragazzo di 22 anni ferito durante una serata in discoteca, sulla riviera nord del messinese tirrenico. Il giovane ha subito un intervento alla gola e non è considerato in pericolo di vita. Sarebbe però bastato che la lama affondasse appena qualche millimetro più in là o più profondamente, spiegano i medici, e non sarebbe sopravvissuto.

Intanto si chiariscono i contorni dell’accaduto. Il giovane ha infatti raccontato che tra lui e il coetaneo che lo ha ferito, denunciato dai Carabinieri, non v’era alcun diverbio in corso. “Sono stato aggredito deliberatamente”, ha raccontato nella denuncia presentata con il suo legale, l’avvocato Giuseppe Ventura Spagnolo.

Saranno ora le testimonianze dei presenti e gli altri accertamenti degli investigatori a vagliare le versioni dei fatti fornite dai protagonisti. Se il racconto del ventiduenne troverà riscontro, le accuse per il feritore saranno probabilmente aggravate.

Dai primi riscontri l’accoltellamento è avvenuto sotto gli occhi di parecchie persone, giovani soprattutto. La discoteca era infatti molto affollata. Il ragazzo è stato ferito ma non si è accorto immediatamente della profonda ferita. Quando ha accusato il malore che lo ha costretto alle cure, si è accorto di essere in una pozza di sangue. Trasportato al Policlinico, è servito un delicatissimo intervento chirurgico per evitare il peggio.

Quello della movida violenta è un fenomeno diventato allarmante tra i giovani della provincia di Messina. Da Capo d’Orlando al capoluogo, i casi si sono moltiplicati negli ultimi anni e le istituzioni solo alla ricerca di soluzioni. L’ultimo vertice in Prefettura è di qualche giorno fa (leggi qui)

Articoli correlati