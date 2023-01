Ventiduenne colpito alla gola in discoteca, denunciato un coetaneo - Tempostretto

A Villafranca Tirrena sono intervenuti i carabinieri e il giovane accoltellato non è in pericolo di vita

MESSINA – Una discussione in discoteca tra due giovani. Uno dei due colpisce l’altro, in un locale di Villafranca Tirrena, puntando alla gola. Con un coltello o un’arma appuntita, il fendente sfiora la carotide. 22 anni, la vittima è stata trasportata al Policlinico di Messina ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso e i carabinieri di Villafranca e Messina centro, intervenuti dopo essere stati avvertiti dagli addetti alla sicurezza, sono alla ricerca dell’arma utilizzata. L’aggressore è stato denunciato.