Acqua gialla a Gazzi, Vaccarino e Barresi: “Analisi subito per tranquillizzare i cittadini”

I consiglieri ad Amam e al sindaco: "In tanti nel panico in tutto il rione"

MESSINA – La consigliera di Ora Sicilia Federica Vaccarino e il consigliere della III Municipalità Mario Barresi hanno chiesto di analizzare l’acqua che fuoriesce dai rubinetti nelle case di alcune palazzine del rione Gazzi. In una nota indirizzata all’Amam e al sindaco Federico Basile, hanno spiegato che “da alcuni mesi uscirebbe gialla e dal sapore salmastro” e che “la notizia recente di un inquinamento dell’acqua, per la presenza batteriologica oltre i valori stabiliti dal decreto legislativo n.18 del 23.2.2023, ha gettato nel panico altri cittadini che abitano anche nelle zone più a monte dello stesso rione come via M.Tommasi, Amodeo, Altomonte e limitrofe”.

I consiglieri hanno poi aggiunto: “Sappiamo che Amam sta procedendo alla sanificazione e alle controanalisi per quelle palazzine dove è stato accertato l’inquinamento, ma chiediamo al sindaco e alla stessa Amam di procedere agli esami dell’acqua che riguarda tutto il quadrato Gazzi in modo da tranquillizzare prima possibile la cittadinanza”.