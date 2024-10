Acqua gialla al rione Gazzi, Cacciotto: “Si intervenga subito per tornare alla normalità”

Il presidente della terza municipalità ha chiesto spiegazioni all'Amam: "Chiediamo di capire perché questo colore anomalo"

MESSINA – Ancora acqua gialla dai rubinetti. Il presidente della terza municipalità, Alessandro Cacciotto, ha denunciato quanto accaduto al rione Gazzi. In una nota trasmessa all’Amam e all’assessore ai Rapporti con Amam, ha spiegato che nelle case accanto alla chiesa San Nicola di Bari e nella stessa chiesa l’acqua dai rubinetti fuoriesce di un colore tutt’altro che normale.

Le vie indicate dai cittadini, ha spiegato Cacciotto, sono “Via Tommasi, Via Amodeo e Via Altomonte”. Il presidente ha proseguito: “La situazione sopra rappresentata come si può facilmente intuire ha creato e continua a creare grossa apprensione tra i residenti con alcuni dei quali il sottoscritto, unitamente ad alcuni colleghi consiglieri, ha incontrato proprio giovedì sera. Ho chiesto dunque un intervento urgente al fine di ripristinare la situazione di normalità e di notiziare lo scrivente sulle cause che determinano il colore anomalo dell’acqua, di cui detto sopra”.