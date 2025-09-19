 Acqualadrone, via libera al progetto per il lungomare

Acqualadrone, via libera al progetto per il lungomare

Marco Ipsale

Acqualadrone, via libera al progetto per il lungomare

venerdì 19 Settembre 2025 - 08:30

Un milione di euro per la riqualificazione

Un passo “qualitativo e quantitativo” nel rinnovo degli spazi urbani di Acqualadrone, migliorando l’estetica e le prestazioni del sistema viabile per eliminare i rischi per la pubblica incolumità.

La giunta Basile ha approvato il Dip (Documento di indirizzo alla progettazione” degli “Interventi di riqualificazione del lungomare del villaggio di Acqualadrone”, per un importo complessivo di un milione di euro, di cui 790mila euro saranno destinati ai lavori veri e propri, mentre i restanti 210mila euro sono somme a disposizione dell’amministrazione per le spese accessorie. L’incarico di responsabile unico di progetto (RUP) è stato affidato all’ingegnere Carmelo Costanzo.

Le prossime fasi

La delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, permette al Dipartimento Servizi Tecnici di avviare tutte le attività preliminari necessarie per la redazione delle successive fasi di progettazione. Con l’approvazione del Dip, la strada è aperta per la pianificazione dettagliata degli interventi che trasformeranno l’area del lungomare.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Fine settimana caldo e soleggiato, ma a fine mese potrebbe arrivare il maltempo
Riaperto dopo 5 anni il ponte sul torrente Mela
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED