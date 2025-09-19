Acqualadrone, via libera al progetto per il lungomare

Un milione di euro per la riqualificazione

Un passo “qualitativo e quantitativo” nel rinnovo degli spazi urbani di Acqualadrone, migliorando l’estetica e le prestazioni del sistema viabile per eliminare i rischi per la pubblica incolumità.

La giunta Basile ha approvato il Dip (Documento di indirizzo alla progettazione” degli “Interventi di riqualificazione del lungomare del villaggio di Acqualadrone”, per un importo complessivo di un milione di euro, di cui 790mila euro saranno destinati ai lavori veri e propri, mentre i restanti 210mila euro sono somme a disposizione dell’amministrazione per le spese accessorie. L’incarico di responsabile unico di progetto (RUP) è stato affidato all’ingegnere Carmelo Costanzo.

Le prossime fasi

La delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, permette al Dipartimento Servizi Tecnici di avviare tutte le attività preliminari necessarie per la redazione delle successive fasi di progettazione. Con l’approvazione del Dip, la strada è aperta per la pianificazione dettagliata degli interventi che trasformeranno l’area del lungomare.