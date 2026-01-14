 Fiab Messina Ciclabile protagonista dello Spazio “Muricella”

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 08:30

Inaugurazione giovedì 15 gennaio, ore 17.30, al mercato coperto Muricello

Fiab Messina Ciclabile, associazione impegnata nella promozione della mobilità attiva e della sicurezza stradale, sarà protagonista, con i propri servizi, dello Spazio “Muricella”, il nuovo luogo di incontro nato all’interno del percorso “Città a Misura delle Donne”, promosso dal Coordinamento Donne Cgil Messina. L’inaugurazione è in programma dopodomani, giovedì 15 gennaio, alle 17.30, al mercato coperto Muricello.

Lo Spazio “Muricella” sarà un punto di riferimento per attività, confronti e iniziative dedicate a una città più inclusiva e attenta ai bisogni quotidiani di chi la attraversa.

All’interno della rete di associazioni aderenti, Fiab Messina Ciclabile porterà il proprio contributo specifico sulla mobilità quotidiana, con particolare attenzione alla sicurezza negli spostamenti, alla qualità degli spazi pubblici e alle esigenze di chi si muove a piedi o in bici.

«Per noi, questo nuovo spazio rappresenta un’occasione per condividere strumenti, ascoltare i bisogni delle persone e promuovere una mobilità dolce, di prossimità e realmente accessibile», dichiara Mary Graziano, vicepresidente di Fiab Messina Ciclabile, che segue il percorso “Città a Misura delle Donne” sin dalla sua nascita e interverrà sul tema della mobilità di genere.

«Fiab Messina Ciclabile è felice di contribuire alla nascita di questo spazio e di continuare a lavorare in rete per una città più sicura e più umana», conclude il presidente Fabrizio Muré.

