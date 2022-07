Acqualadroni, arrivano i villeggianti ma la zona è a secco - Tempostretto

Erogazione idrica interrotta al mattino e l'unica fontana malfunzionante. La segnalazione dei lettori

MESSINA – La segnalazione è di un nostro lettore ma ogni anno, con l’arrivo dell’estate, le proteste dei villeggianti non tardano ad arrivare. E anche questo inizio di estate 2022 non fa eccezione: ad Acqualadroni, che col bel tempo di riempie, alle 8.30 l’Amam stacca l’erogazione idrica e chi non ha i serbatoi si ritrova senza acqua nei rubinetti.

Inoltre, l’unica fontana dl villaggio della riviera tirrenica messinese ha lo scarico otturato o inesistente. Proprio la fontana, sostiene il nostro lettore, è stata oggetto di continue segnalazioni all’Amam, negli anni, senza grossi risultati.