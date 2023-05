Acquedolci. Pietro Di Noto presenta il cannolo al basilico, tonno e gelato allo champagne - Tempostretto

La creazione del maestro gelatiere di Castel di Tusa

Il cannolo siciliano si veste di novità. O sarebbe meglio dire rinnova il suo interno. Nel pomeriggio di domenica 28 maggio, verrà presentata al bistrot Sport di Acquedolci la nuova versione che unisce il dolce al salato.

All’interno della tradizionale scorza friabile, profumata per l’occasione alla crema di basilico, apparirà la sorpresa del ripieno di tartare di tonno che impreziosisce una parte del cannolo mentre l’altra metà sarà farcita con gelato allo champagne, il tutto servito su un letto di perle allo champagne e al basilico. Completa il piatto una spolverata di farina di mandorle. Un gusto inedito dai sentori inusuali, un esperimento di cucina molecolare, ma anche salutare. Al concentrato di omega3 del tonno, si unisce, infatti, il gelato di champagne realizzato con latte vegetale e dolcificato con zucchero d’uva bio, adatto a celiaci e diabetici.

Questa versione del cannolo, chiamata del mare, nasce dall’inventiva del maestro Pietro Di Noto, famoso gelatiere, vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali e creatore di sei brevetti in campo gastronomico, e dello chef Patrich Maniaci, giovane talentuoso con il pallino dell’innovazione.

La nuova versione del cannolo è frutto di un attento studio, un mix tra l’esperienza di Pietro di Noto e l’entusiasmo di Patrich Maniaci.

Pietro Di Noto, nei giorni scorsi, si è reso fautore di un bel gesto di solidarietà, donando due BoxGelina alla Banca del Latte del Policlinico di Messina, all’interno del progetto Gala Blud di cui è coordinatrice la dottoressa Sabrina Assenzio, esperta nel campo della nutrizione. I due box refrigeranti serviranno per il trasporto dei biberon contenenti il latte materno, negli ospedali della Provincia che ne faranno richiesta. Il BoxGelina, è una scatola in polietilene che serve per il trasporto dei surgelati e di qualsiasi prodotto gastronomico, ma è possibile utilizzarla anche per tenere alla giusta temperatura gli organi per i trapianti, su lunghe tratte. La temperatura all’interno del contenitore arriva anche a meno 100 gradi, con l’ausilio solo di un gel inserito nella scatola, monitorato da un termometro esterno e si mantiene costante per circa 8 – 10 ore. Il Box Gelina è uno dei brevetti internazionali di Di Noto e funziona senza alcun ausilio dell’energia elettrica.