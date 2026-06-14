Acquedotto Alcantara, per lavori urgenti stop alla fornitura idrica in 13 Comuni jonici dal 15 al 17 giugno

Per 48 ore disagi nel Messinese per un intervento nella condotta a Letojanni. Ecco dove non ci sarà l'erogazione dell'acqua
Dalle 8 di lunedì 15 alle 8 di mercoledì 17 giugno sarà interrotta l’erogazione idrica all’acquedotto Alcantara. Un’interruzione per lavori urgenti di manutenzione della condotta nel territorio di Letojanni.
Di conseguenza, niente acqua in 12 Comuni della zona jonica: Alì Terme, Casalvecchio; Forza d’Agro; Furci Siculo; Gallodoro; Itala; Letojanni; Nizza di Sicilia; Roccalumera; Sant’Alessio Siculo; Savoca; Santa Teresa di Riva; Scaletta Zanclea.
Questi interventi urgenti farli in inverno e non quando c’è caldo e in estate è così difficile e complicato? Cos’è che vi spinge a interrompere ogni 3 per 2 l’acqua in estate?