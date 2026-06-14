 Acquedotto Alcantara, per lavori urgenti stop alla fornitura idrica in 13 Comuni jonici dal 15 al 17 giugno

Acquedotto Alcantara, per lavori urgenti stop alla fornitura idrica in 13 Comuni jonici dal 15 al 17 giugno

Redazione

Acquedotto Alcantara, per lavori urgenti stop alla fornitura idrica in 13 Comuni jonici dal 15 al 17 giugno

domenica 14 Giugno 2026 - 22:58

Per 48 ore disagi nel Messinese per un intervento nella condotta a Letojanni. Ecco dove non ci sarà l'erogazione dell'acqua

Dalle 8 di lunedì 15 alle 8 di mercoledì 17 giugno sarà interrotta l’erogazione idrica all’acquedotto Alcantara. Un’interruzione per lavori urgenti di manutenzione della condotta nel territorio di Letojanni.

Di conseguenza, niente acqua in 12 Comuni della zona jonica: Alì Terme, Casalvecchio; Forza d’Agro; Furci Siculo; Gallodoro; Itala; Letojanni; Nizza di Sicilia; Roccalumera; Sant’Alessio Siculo; Savoca; Santa Teresa di Riva; Scaletta Zanclea.

Un commento

  1. Cittadino 15 Giugno 2026 09:01

    Questi interventi urgenti farli in inverno e non quando c’è caldo e in estate è così difficile e complicato? Cos’è che vi spinge a interrompere ogni 3 per 2 l’acqua in estate?

    1
    0
    Reply

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED