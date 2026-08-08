Truffa del falso carabiniere a due anziani nel Messinese, arrestato 38enne

L'uomo era appena atterrato dalla Spagna ed era ricercato. Intervento dei "veri" carabinieri

Ha truffato due persone anziane a Montalbano Elicona e a Terme Vigliatore. La classica “truffa del falso carabiniere”. L’accusa è di truffe aggravate in concorso avvenute rispettivamente il 27 e il 30 aprile. Si tratta di un 38enne catanese ed era ricercato dal 4 agosto. Giorno in cui si era reso irreperibile perché fuggito all’estero ma, da allora, i suoi spostamenti sono stati costantemente monitorati dai carabinieri, che lo hanno intercettato ieri sera al suo rientro in Italia, subito dopo essere sbarcato da un volo proveniente da Madrid. Dopo essere atterrato all’aeroporto “Falcone-Borsellino” di Cinisi, l’uomo è stato arrestato in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

A intervenire i “veri” carabinieri delle Stazioni di Montalbano Elicona e Terme Vigliatore, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Carini.

La misura cautelare rappresenta lo sviluppo di attività investigative svolte dai militari dell’Arma, a seguito dei due episodi di truffa.

L’arrestato è stato trasferito presso la Casa circondariale di Palermo.