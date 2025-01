Acr Messina, Alaimo incontra Pergolizzi e 5 consiglieri comunali

Il confronto con il presidente del Consiglio comunale e i colleghi Dario Carbone, Giovanni e Salvatore Caruso, Ciccio Cipolla e Raffaele Rinaldo: "Ora rafforzare l'organico"

MESSINA – Il neo presidente dell’Acr Messina Stefano Alaimo e il dottor Francesco La Fauci hanno incontrato nel pomeriggio anche alcuni rappresentanti del Consiglio comunale. Si tratta del presidente Nello Pergolizzi e dei consiglieri Dario Carbone, Giovanni Caruso, Salvatore Caruso, Ciccio Cipolla e Raffaele Rinaldo. Dal confronto, ha spiegato Pergolizzi in una nota, “è emersa la volontà della nuova dirigenza di rafforzare immediatamente l’organico con giocatori di categoria e di esperienza”.

Pergolizzi racconta: “L’obiettivo resta la salvezza”

“E’ imprescindibile – ha proseguito – che la nuova società si presenti pubblicamente alla città ed incontri a stretto giro i rappresentanti della tifoseria organizzata, cuore pulsante della Curva: la società ed i tifosi non devono e non possono essere divisi e disuniti. Il presidente Alaimo ha rappresentato la volontà di coinvolgere, già dalla prossima partita, gli studenti delle scuole cittadine, offrendo loro la possibilità di assistere gratuitamente alle partite così da sostenere la squadra. L’obiettivo immediato rimane la salvezza, ma con uno sguardo già rivolto al futuro per costruire un progetto ambizioso e condiviso”.

Nello Pergolizzi ha espresso il suo apprezzamento “per l’apertura mostrata dalla nuova dirigenza, sottolineando l’importanza di collaborare per il bene della squadra e della città intera. Siamo certi che l’intera comunità messinese saprà rispondere con entusiasmo, sostenendo con forza questo nuovo corso sin dall’impegno casalingo di domenica”.