Alaimo si presenta: “Sarò un presidente presente 24 ore su 24” INTERVISTA

Al Marullo il neo presidente dell'Acr Messina si è intrattenuto con Modica e ha poi parlato alla squadra prima di incontrare i giornalisti

MESSINA – Stamattina l’incontro con l’assessore Finocchiaro, il sindaco Basile e l’esperto Francesco Giorgio, poi il passaggio al Marullo dove il neo presidente dell’Acr Messina, Stefano Alaimo, si è intrattenuto con mister Modica e ha poi parlato alla squadra prima di incontrare i giornalisti. Alaimo sembra aver chiare le priorità avendo subito lavorato in chiave calciomercato: “Sono arrivato ieri e ho già lavorato per il mercato: il nuovo ds è Domenico Roma, ho scelto lui perché conosce la piazza, conosce Messina e ama Messina. Ha voglia di tornare e l’ho visto molto felice. È tardi per la partita di domani, ma dalla prossima settimana ci sarà qualche arrivo. Stiamo forzando i tempi. Sul mercato abbiamo fatto dei nomi che si sposano bene con quello che vuole il mister”.

Sulla trattativa e il ruolo dell’Aad Invest Alaimo lascia alcune risposte in sospeso e il supporto dei tifosi ha dichiarato: “Noi dovevamo arrivare più tardi, ma ci è stato chiesto di anticipare il nostro arrivo per fare mercato e salvare il Messina. La cosa più importante è salvare la squadra e mi permetto di fare un annuncio ai tifosi di essere presenti, abbiamo bisogno di loro, la loro presenza porta punti in più ed entusiasmo. Sulla Aad Invest chiariremo meglio nella prossima conferenza stampa, su questo e la trattativa vorrei che fosse Doudou Cissé a raccontarvi tutto, io le conosco ma nel rispetto dei ruoli spetta a lui parlare”.

Come farà il presidente e come vi rapporterete con Sciotto? “Io resterò qua 24 ore su 24 e sarò molto spesso qua a guardare i ragazzi e sostenerli e fare in modo possano fare bene il loro lavoro senza far mancare loro mai niente. Sono presidente in pectore dobbiamo fare i passaggi necessari ma sarò io. Il presidente Sciotto ama il Messina e ha fatto tutto quello che poteva, magari arriva un momento in cui si è più stanchi. Sciotto è una grande persona, ci è venuto incontro e ci ha dato una mano, perché ama il Messina. Sono arrivato ieri e non ho avuto ancora tempo per tutto, ma vi prometto che ci rivedremo avrete settimana prossima tutte le informazioni che vorrete”.

Cosa gliene è parso del Messina, come sta la squadra? “La squadra si è divisa in due momenti, i primi vedevo una squadra molto più sveglia, attaccata e sul pezzo, ultimamente l’ho vista rilassata, magari con la testa altrove e forse hanno mollato la presa con i problemi societari. Ad inizio campionato avevano più voglia, mentre ultimamente sono un po’ rilassati. Sono venuto a parlare con loro e dirgli che abbiamo un unico obiettivo, dobbiamo rimboccarsi le maniche tutti. Tutti dobbiamo andare verso la salvezza”.

Il presidente Alaimo ha confermato personalmente l’addio del capitano Marco Manetta con cui si è incontrato questa mattina.

