Acr Messina, cresce l'attesa per la prima in casa con la Turris - Tempostretto

MESSINA – È stata un’estate parecchio turbolenta, la salvezza arrivata negli ultimi minuti dello spareggio playout e le infinite trattative sulle cessione, dopo il Messina ha iniziato a lavorare per tornare a far parlare di calcio e provare ad essere un collante per la città. All’inizio della stagione diversi cambi nelle figure chiave della società, quasi una rivoluzione, con gli arrivi del direttore operativo Costa, il direttore sportivo Roma e un mister che conosce in primis la piazza come Giacomo Modica.

La risposta è arrivata anche dalla città e dalle istituzioni, in primo luogo il Camaro ha messo a disposizione il suo impianto de “L’Ambiente Stadium” di Bisconte, il Comune ci ha messo la faccia prendendo parte a Piazza Lo Sardo, ex Piazza del Popolo, alla presentazione della squadra col sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro, si valuterà nel corso della stagione la bontà dei lavori allo stadio “Franco Scoglio”. Le intese del Messina in questo inizio di stagione sono proseguite recentemente con il coinvolgimento degli studenti, tramite un protocollo col provveditore agli studi di Messina e presto sarà ufficializzato anche quello col Rettore dell’Università peloritana.

Obiettivo abbonamenti quota 1500

Per tutti gli studenti infatti ci saranno agevolazioni sugli abbonamenti, 30% in meno rispetto al prezzo base per 18 partite su 19 da disputare in casa al San Filippo, mentre la campagna viaggia a gonfie vele, avendo come punto di riferimento i numeri della passata stagione, con il risultato che supera già le 1400 tessere staccate, lo scorso anno furono 995, e con la società che ha deciso di prorogare la scadenza, prevista per ieri mercoledì 20 settembre, alla giornata di oggi che vedrà il Messina esordire in casa alle ore 18:30. L’obiettivo è arrivare a quota 1500.

I punti vendita per l’acquisto di biglietti e abbonamenti

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Il Botteghino. Viale della Libertà, 391.

In provincia:

Tabacchi Ballarò a Torregrotta. Viale Europa, 243.

Tabacchi Viola a Barcellona Pozzo di Gotto. Via Roma, 264.

Scotch Bar a Milazzo. Via Cassisi, 2.

Si possono sottoscrivere a prezzo pieno gli abbonamenti o acquistare i biglietti anche su postoriservato.it, dalle ore 16 di giovedì 21 settembre anche la biglietteria presso il PalaRescifina sarà operativa.

L’intesa con la Social City

Allo stadio nella prima stagionale invitati anche gli studenti del Minutoli, il presidente Sciotto vuole invitare una rappresentativa di una scuola diversa ad ogni partita casalinga, e soprattutto quasi 200 giovani spettatori in seguito all’accordo, l’ultimo siglato ieri pomeriggio, con la Messina Social City. All’interno di un progetto fortemente voluto da società Acr Messina e amministrazione comunale. “Abbiamo deciso di aprire le porte dello stadio ai bimbi afferenti ai servizi della Social City” ha detto il presidente Sciotto.

A cui ha fatto eco la presidente di Messina Social City Valeria Asquini: “Crediamo moltissimo nel valore aggregativo ed educativo dello sport e per questo motivo abbiamo risposto con lo stesso entusiasmo dei nostri ragazzi alla notizia di poter assistere alle gare del Messina”. Il Messina inoltre quest’anno ha fatto dipingere degli stalli per disabili a ridosso della tribuna A e già dalla partita odierna saranno presenti i mezzi della “Misericordia” che effettueranno un servizio di supporto a chi ne ha bisogno.

