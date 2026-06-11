Acr Messina, Davis: “Fiducia in Pagniello, avanti con futsal, settore giovanile e femminile”

Il presidente rilascia un'intervista alla testata media partner e sul ripescaggio dice: "Richiesta presentata ma sono onesto sarà ardua"

MESSINA – Il presidente Justin Davis era atteso a Messina in questa settimana e finalmente parla, non soltanto sui social, come suo solito. Dopo l’annuncio dell’unione con il Messina Futsal per il calcio a 5 e il post in cui chiarisce come la squadra abbia già tutto pronto per la richiesta di ripescaggio di inizio luglio e con il direttore sportivo in pectore già scelto, ma che andrà comunicato dopo il 30 giugno perché attualmente sotto contratto con un’altra società.

Il Messina tra retrocessione, ripescaggio e tribunali

Il presidente ha rilasciato una lunga intervista al media partner di Acr Messina 1900, LaSicilia, ai colleghi ha parlato a tutto tondo dalla situazione della biancoscudata, partendo dalla tragedia sportiva di Ragusa: “È stata una delle pagine più tristi della mia carriera da imprenditore – ha spiegato Davis – ho passato la notte tra gli incubi. Ho fiducia in Morris Pagniello sarà ancora direttore generale”.

Sulla richiesta di ripescaggio aggiunge: “È una strada ardua, inutile negarlo. Ci saranno una decina di squadre che presenteranno domanda, per bacino d’utenza, stadio e trascorsi abbiamo un punteggio più che discreto”.

Su quello che il Messina si ritrova tra le mani dopo l’acquisto della società fallita e visti anche i precedenti del tribunale federale nazionale Davis spara dritto: “Abbiamo ereditato una squadra con tantissimi problemi, c’erano clausole e ingaggi assurdi e abbiamo pagato premi nonostante la retrocessione. Poi ben otto esposti alla Procura Federale e l’invio di documenti riservatissimi a squadre concorrenti per danneggiarci”.

Davis sui giovani, calcio a 5 e il settore femminile

Il presidente amplia l’orizzonte del Messina e sempre a LaSicilia dice: “Stiamo lavorando ad un settore giovanile importante, dall’under 19 fino ai Piccoli Amici. Il Futsal? Hanno vinto un campionato, il loro sforzo andava premiato, primo caso in Italia dove un club di calcio acquisisce una squadra di futsal. Per quanto riguarda il calcio femminile ci saranno importanti novità, comunicheremo tutto a tempo debito”.