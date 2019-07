Acr Messina. Definito lo staff medico - Tempostretto

L’Acr Messina ha ufficializzato la composizione dello staff medico e l’inserimento di nuove figure professionali per la stagione 2019/2020 nei settori logistica, stadio, comunicazione e marketing.



Saranno i professionisti del centro medico polifunzionale New Delta ad occuparsi delle visite mediche, degli esami strumentali e delle terapie a cui saranno sottoposti i calciatori del Messina durante la prossima stagione.

Responsabile dell’area medica sarà il dottor Simone Peditto, fisiatra specializzato in Medicina Fisica e riabilitativa che opera proprio al New Delta. I dottori Giuseppe Musolino, Antonino Trovato, Nicola De Blasi e Giancarlo Quattrone saranno, invece, i medici sociali che accompagneranno il Messina durante il prossimo campionato.

Inoltre, a completare lo staff medico saranno il coordinatore infermieristico Giovanni Lombardo, il massofisioterapista Carmelo Cutroneo, reduce da una lunga esperienza al Catania seguita a quella con il Messina con cui ha operato anche in serie A, e i fisioterapisti Paolo Scuderi e Andrea Visconti.

Il settore logistica potrà contare sulla grande esperienza nel mondo del calcio dei magazzinieri Antonino Utano e Salvatore Mastroeli, per anni all’interno delle strutture di Messina, Città di Messina e Camaro, ora nuovamente in biancoscudato e già al lavoro in vista dell’imminente raduno.



Si arricchisce, poi, l’area comunicazione, che potrà contare su due preziosi professionisti del settore: Giovanni Isolino e Daniele Brigandì saranno rispettivamente il fotografo e il cameraman ufficiale del Messina. Affidata all’azienda SeeSocial.it, invece, la gestione del marketing e delle creazioni grafiche, mentre Andrea Ipsaro Passione si occuperà dell’ideazione e della realizzazione dei progetti speciali in chiave commerciale. Massimiliano Campisi sarà il webmaster del sito ufficiale, on line nei prossimi giorni all’indirizzo www.acr-messina.it. Richard Vitale, già “voce” delle gare interne di Camaro e Milazzo nella scorsa stagione, sarà lo speaker ufficiale del Messina



Infine, si inizia già a lavorare anche sull’organizzazione delle attività relative alla gestione dello stadio “Franco Scoglio”: il dirigente delegato responsabile alla sicurezza sarà Giuseppe Leone, altra figura di grande esperienza e professionalità nel proprio settore di competenza.