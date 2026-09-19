 Acr Messina Futsal. Esordio contro Pescara, Caratozzolo: "I ragazzi sono carichi e motivati"

Acr Messina Futsal. Esordio contro Pescara, Caratozzolo: “I ragazzi sono carichi e motivati”

Simone Milioti

Acr Messina Futsal. Esordio contro Pescara, Caratozzolo: “I ragazzi sono carichi e motivati”

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sabato 19 Settembre 2026 - 09:40

Oggi l'esordio in Serie A2 Elite per l'Acr Messina Futsal che attende alle ore 16 al PalaLaganà l'Academy Pescara

MESSINA – Inizia oggi, sabato 19 settembre, il cammino del neo promosso Acr Messina Futsal nel campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5 maschile. Dopo la fantastica cavalcata dello scorso anno terminata con la promozione e la vittoria della fase regionale della Coppa. La partita inaugurale nel nuovo campionato sarà in casa, al PalaLaganà, alle ore 16:00 contro l’Academy Pescara. Caratozzolo invita i tifosi a sostenere la squadra: “Sabato speriamo di vedere un pubblico importante al PalaLaganà, speriamo di riempirlo in modo da essere caloroso verso i nostri giocatori”.


“Finalmente inizia questa nuova avventura – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo – questo nuovo campionato che spero ci vedrà protagonisti in A2 Elite. Un traguardo storico non solo per la nostra società ma per la città di Messina. Siamo in trepidazione e speriamo possiamo già partire bene nella prima in casa contro il Pescara, i ragazzi sono abbastanza carichi e motivati”.

Sugli obiettivi il numero uno della società spiega: “Le ambizioni della società sono quella di raggiungere il prima possibile la salvezza, speriamo di riuscire a fare un campionato importante e sappiamo che il roster allestito dal nostro direttore sportivo è stato ben allestito”.

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